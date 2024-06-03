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Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
Никаких ультиматумов он не ставил
ФК "Карпати" / Автор невідомий
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что может покинуть львовский клуб и якобы поставил ультиматум руководству.
– Можете прокомментировать информацию, что вы якобы поставили ультиматум руководству "Карпат" по трансферам?
– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда вы это взяли?
– Игорь Бурбас сообщил.
– Я не разговаривал с ним.
– А вообще стоит ли под вопросом ваше трудоустройство в "Карпатах"? Ибо была подана информация, что вы якобы можете уйти.
– Откуда та информация?
– Игорь Бурбас в своем блоге...
– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.
– То есть, в "Карпатах" вы остаетесь?
– Да, пока остаюсь, – сказал Маркевич.
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