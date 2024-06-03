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Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах

Премьер-лига

Никаких ультиматумов он не ставил

Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах

ФК "Карпати" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что может покинуть львовский клуб и якобы поставил ультиматум руководству.

– Можете прокомментировать информацию, что вы якобы поставили ультиматум руководству "Карпат" по трансферам?

– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда вы это взяли?

– Игорь Бурбас сообщил.

– Я не разговаривал с ним.

– А вообще стоит ли под вопросом ваше трудоустройство в "Карпатах"? Ибо была подана информация, что вы якобы можете уйти.

– Откуда та информация?

– Игорь Бурбас в своем блоге...

– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.

– То есть, в "Карпатах" вы остаетесь?

– Да, пока остаюсь, – сказал Маркевич.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 13:19
Глеб Корниенко аут! Евгений Красников ин! И фсё будет ах.уин!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 13:19
Глеб Корниенко аут! Евгений Красников ин! И фсё будет ах.уин!
Ответить
0
0

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