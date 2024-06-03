Рыбка: Не верил, что второй год подряд могу вылететь из УПЛ

Голкипер "Оболони" Александр Рыбка подвел итоги противостояния с "Левым Берегом" (2:1 общий счет) в рамках плей-офф.

- Вы провели важнейший матч этого сезона. В каком компоненте игры вы были сильнее противника?

- Думаю, что игра была похожа на борьбу. Футбола было мало, а были единоборства на каждом кусочке футбольного поля. Мы готовились к такому футболу. Кто выиграет борьбу, тот и выигрывает матч. У нас было удаление на 51-й минуте встречи, потом мы пропустили гол. Однако удача была на нашей стороне.

Хочу поблагодарить всех наших футболистов. На протяжении всего сезона они старались, бились, все выкладывались максимально в каждой игре. Думаю, что мы заслужили остаться в Премьер-лиге.

- Пару недель назад я общался с вашим капитаном Игорем Мединским и он сказал, что никто из игроков "Оболони" не убирает ногу в любом единоборстве.

- Так и есть. Это происходит не только в официальных играх, но и на тренировках. Хорошо, что мы имеем конкуренцию в составе. С тренировок все переносится и на матчи. Перед началом сезона было много скептиков, которые говорили, что мы не имеем шансов в УПЛ. Перед всеми ребятами я снимаю шляпу и всем спасибо. Футбольный год в родном клубе был классным.

- У тебя еще действует контракт с "Оболонью"?

- Нет, контракт уже заканчивается. Как будет дальше - увидим. Общение с руководством еще не было.

- При счете 1:0 в пользу "Левого Берега" какие у тебя были мысли, ведь вы еще и в меньшинстве остались?

- Говорю честно - я не верил, что второй год подряд могу вылететь из Премьер-лиги. Год назад, вместе с ФК "Львов", мы вылетели из элитного дивизиона. Была вера в то, что мы забьем гол. В одном из эпизодов - мы дожали противника. Затем мы перестроились и стали играть в пятерых защитников. При счете 1:1 мы не дали ни одной возможности хозяевам создать остроту у моих ворот.

- Ваш форвард Краснопир заслуживает добрых слов?

- Игорь во всех матчах выкладывается по максимуму. Да, не так много мячей он забивает, но Краснопир - перспективный нападающий. При правильных открываниях он будет забивать еще больше. В целом хочу отметить и наш тренерский штаб, который провел качественные замены. Я поздравляю всех, кто причастен к ФК "Оболонь". Все ребята набрались опыта в этом сезоне. Следующий сезон, уверен, будет удачным для нашей команды.

- Теперь в Киеве есть новое дерби - "Левый берег" против Правого берега...

- Это замечательно, что есть люди, которые вкладывают деньги в развитие футбола. Здесь прекрасные условия. Президент "Левого Берега" Николай Лавренко все делает, чтобы здесь была конкурентоспособная команда. Желаю им через год играть в УПЛ, - сказал Рыбка.