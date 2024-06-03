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ЛНЗ официально выбрал нового президента - им стал 27-летний функционер
Он сменил на этой должности Андрея Полтавца
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" представил имя нового президента клуба. Им стал Виктор Дмитрович Кравченко, сообщая клубная пресс-служба.
На этой должности он сменил Андрея Полтавца, который решил сосредоточиться на работе в УАФ и Черкасской областной ассоциации.
27-летний функционер до этого занимал должность вице-президента клуба.
Виктор Кравченко активно присоединился к управлению "ЛНЗ" в 2021 году - с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.
Напомним, "ЛНЗ" завершил сезон-2023/24 на 7-м месте в таблице УПЛ.
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