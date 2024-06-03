  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ официально выбрал нового президента - им стал 27-летний функционер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ официально выбрал нового президента - им стал 27-летний функционер

Премьер-лига

Он сменил на этой должности Андрея Полтавца

ЛНЗ официально выбрал нового президента - им стал 27-летний функционер

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" представил имя нового президента клуба. Им стал Виктор Дмитрович Кравченко, сообщая клубная пресс-служба.

На этой должности он сменил Андрея Полтавца, который решил сосредоточиться на работе в УАФ и Черкасской областной ассоциации.

27-летний функционер до этого занимал должность вице-президента клуба.

Виктор Кравченко активно присоединился к управлению "ЛНЗ" в 2021 году - с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.

Напомним, "ЛНЗ" завершил сезон-2023/24 на 7-м месте в таблице УПЛ.

Читайте такжеОфициально. Первый бразилец в истории ЛНЗ покинул клуб
По теме
yellow-arrow
Поворознюк: Лупашко в Карпатах? Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала
yellow-arrow
Рыбка: Не верил, что второй год подряд могу вылететь из УПЛ
yellow-arrow
Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости