ЛНЗ официально выбрал нового президента - им стал 27-летний функционер

"ЛНЗ" представил имя нового президента клуба. Им стал Виктор Дмитрович Кравченко, сообщая клубная пресс-служба.

На этой должности он сменил Андрея Полтавца, который решил сосредоточиться на работе в УАФ и Черкасской областной ассоциации.

27-летний функционер до этого занимал должность вице-президента клуба.

Виктор Кравченко активно присоединился к управлению "ЛНЗ" в 2021 году - с момента получения клубом профессионального статуса и выхода во Вторую лигу.

Напомним, "ЛНЗ" завершил сезон-2023/24 на 7-м месте в таблице УПЛ.