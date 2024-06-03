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Поворознюк: Лупашко в Карпатах? Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала
"Будет конкретное предложение – будем обсуждать"
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал слухи, что главный тренер его команды Владислав Лупашко может возглавить "Карпаты" в случае ухода Мирона Маркевича из львовского клуба.
– Александр Григорьевич, это правда, что "Карпаты" готовы выкупить Лупашко у "Ингульца"?
– Слухи такие есть, но ко мне еще никто из "Карпат" не обращался.
– А если обратятся, вы готовы отпустить Лупашко в "Карпаты"?
– Я готов рассмотреть предложение, если оно поступит.
– В какую сумму вы оцениваете компенсацию за Лупашко?
– Что сейчас говорит, если это пока только слухи? Будет конкретное предложение – будем обсуждать! Я человек конкретный, поэтому буду говорить конкретику! Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала, - заявил Поворознюк.
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