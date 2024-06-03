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Поворознюк: Лупашко в Карпатах? Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала

Премьер-лига

"Будет конкретное предложение – будем обсуждать"

Поворознюк: Лупашко в Карпатах? Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал слухи, что главный тренер его команды Владислав Лупашко может возглавить "Карпаты" в случае ухода Мирона Маркевича из львовского клуба.

– Александр Григорьевич, это правда, что "Карпаты" готовы выкупить Лупашко у "Ингульца"?

– Слухи такие есть, но ко мне еще никто из "Карпат" не обращался.

– А если обратятся, вы готовы отпустить Лупашко в "Карпаты"?

– Я готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

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– В какую сумму вы оцениваете компенсацию за Лупашко?

– Что сейчас говорит, если это пока только слухи? Будет конкретное предложение – будем обсуждать! Я человек конкретный, поэтому буду говорить конкретику! Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала, - заявил Поворознюк.

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Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Карпаты (Львов)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.06.2024 в 15:44
Коли ж його вже посадять, цього злочинця....?
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
03.06.2024 в 15:44
Коли ж його вже посадять, цього злочинця....?
Ответить
0
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