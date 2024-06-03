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Защитник Днепра-1 перейдет в клуб Первой лиги

Премьер-лига

Металлист 1925 договорился о трансфере Дениса Мирошниченко

Защитник Днепра-1 перейдет в клуб Первой лиги

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Правый защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас трансфер игрока, чей контракт с днепрянами рассчитан до лета 2025 года, фактически согласован и состоится в ближайшее время.

В минувшем сезоне Денис Мирошниченко провел 25 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Денис Мирошниченко Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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