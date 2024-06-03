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Защитник Днепра-1 перейдет в клуб Первой лиги
Металлист 1925 договорился о трансфере Дениса Мирошниченко
Фото: СК Дніпро-1
Правый защитник "Днепра-1"
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас трансфер игрока, чей контракт с днепрянами рассчитан до лета 2025 года, фактически согласован и состоится в ближайшее время.
В минувшем сезоне Денис Мирошниченко провел 25 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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