Защитник Днепра-1 перейдет в клуб Первой лиги

Правый защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас трансфер игрока, чей контракт с днепрянами рассчитан до лета 2025 года, фактически согласован и состоится в ближайшее время.

В минувшем сезоне Денис Мирошниченко провел 25 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.