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Форвард Оболони: Нам было сказано – остаться в элитном дивизионе, и мы задачу выполнили
Левый Берег не смог выбить Оболонь из УПЛ
instagram.com/fc_obolon_kyiv
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– Вы долго праздновали с вашими болельщиками после окончания встречи. Эмоции сейчас зашкаливают?
– За это мы любим футбол, за эмоции. Мы выполнили свою задачу и остались в УПЛ. У нас много игроков раньше и не играли в Премьер-лиге. А сейчас все мы получили необходимый опыт. Это касается и наших тренеров. Новый сезон в УПЛ мы начнем уже не новичками и будем готовиться более сконцентрировано. Нам было сказано – остаться в элитном дивизионе, и мы задачу выполнили.
– Между двумя матчами было три дня. Что было самым тяжелым в это время?
– Мы восстановились. Наш тренерский штаб сказал, что результат они берут на себя. Наша задача была выйти на футбольное поле и показывать свой футбол.
– Первый тайм завершился вничью 0:0. Этот результат вас устраивал. А качество игры?
– "Левый Берег" – непростая команда. Они показывают хороший футбол. Я им желаю всего хорошего и через год выйти в УПЛ.
– О чем ты подумал после удаления Османа?
– Я сразу знал, что нам будет очень тяжело. Потом пропустили гол. Но была уверенность, что мы останемся в Премьер-лиге.
– Показалось, что когда "Оболонь" играла в меньшинстве, вы действовали лучше, чем когда играли в равных составах?
– Возможно. Эта ситуация придала нам силы.
– Победа по сумме двух матчей далась за счет опыта игры в элитном дивизионе?
– Дальше прошел сильнейший. Может, мы больше хотели победить. Эмоции сейчас зашкаливают.
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