Не доросли до этой музыки. Акценты зрителя на плей-офф за право играть в УПЛ

Откровенно говоря, не собирался это смотреть. Ноунеймы из Первой лиги, казалось, особых шансов и не получат. Каюсь, не отслеживая плотно турниры ПФЛ, поверил на слово экспертам, утверждавшим, что “Левый берег” - сомнительный конкурент “Оболони”, а “Эпицентр” - и того слабее, чтобы тягаться с “Вересом”.

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Сама лига нынче навскидку не впечатляет. Уж если ее, почти не напрягаясь, выигрывает “Ингулец” (“Карпаты” - то таке, пока непонятно насколько они всерьез и надолго)... Оно и понятно, сами знаете, какое у нас время на дворе. Еще до старта сезона недоумевал, к чему нам сейчас эти самые переходные игры. Кому и зачем?

Но вот глянул краем глаза по случайности первые матчи и был слегка заинтригован. ”Эпицентр” вроде как доминировал на поле, пока не выдохся, а закончилось дело многообещающими 1:1. Да и “Левый берег” представитель УПЛ одолел в вязкой борьбе типа с трудом-с, забив на своем поле однажды. Как бы есть интрига?

Словом, решил посмотреть “ответки”. Вообще, задача “Оболони” представлялась более сложной, чем у “Вереса” - хотя бы исходя из рейтинга сезона. Но, как показала жизнь, по-настоящему серьезных проблем претенденты из ПФЛ создать своим соперникам таки не в состоянии.

Поединок в Ровно был гораздо зрелищнее киевского. По количеству острых моментов - вдвое. Встреча западных команд (можете с мной не соглашаться, но я отношу к таковым все, что западнее Киева - так оно видится с юга) смотрелась веселее столичного дерби. Где до перерыва было совсем скучно.

“Верес” достиг цели фактически как раз к перерыву. Два подряд гола в компенсированное время покончили с мечтами “Эпицентра” о повышении в классе. Не по Сеньке шапка оказалась - дальше уже доигрывали.

Если учитывать гипотетический шанс Когута, со штрафного пославшего мяч в сторону от ворот, то формально интрига в Киеве прожила до финального свистка. Но, наверное, правильнее было бы поставить точку в середине второго тайма - после гола Краснопира, который обеспечил итоговый перевес “Оболони” над “Левым берегом”.

Отдельно стоит отметить, что к этому времени “пивовары” уже с четверть часа играли в меньшинстве. Забив при этом ответный мяч.

Если же говорить о реально голевых моментах, то команда УПЛ здесь и вовсе должна была побеждать. Так что все по делу. Да и “Верес” однозначно “наиграл” на свою победу в два гола, только скорее “сухую”. На мой взгляд, забив по мячу, представители Первой лиги даже сделали больше, чем должны были.

Имелись, правда, вопросы к арбитражу в Ровно Деревинского, при видеоассистенстве Романюк. В середине первого тайма, при 1:0 в пользу хозев поля, они не сочли нужным даже предупредить Яго Сикейру за действия, которые куратор наших судей Риццоли в последнем туре УПЛ квалифицировал, как достойные удаления.

Однако уже три минуты спустя не был засчитан второй гол “Вереса”, из-за довольно сомнительного офсайда, в справедливости которого нас так никто и не убедил. То есть, возможно и ошибались в обе стороны, но исход борьбы это вряд ли определило.

Самой яркой личностью переходных плей-офф стал форвард “Вереса” Гайдучик, чьи голы, можно сказать, и обеспечили команде продление прописки в УПЛ. Также запомнился своей предприимчивостью вышедший на замену его одноклубник Шастал. Больше мне выделить некого.

Скажу больше, кроме ровненской, как зритель, я футбольных команд здесь, по большому счету, не наблюдал. А “Левый берег” я бы вам смотреть даже противопоказал. Конечно, по впечатлениям от этой конкретной игры.

Не то, чтобы пожалел, что все-таки смотрел это. Но, вы уж извините за навязчивость, это еще одно соревнование, без которого мы вполне могли бы сегодня обойтись. Как и Суперкубок, как профанация Кубка с его подслеповатым жребием. Создалось ощущение, что оно проводится как бы по инерции, потому что так должно быть.

Как было в свое время с навязчивой идеей о 16 командах “вышки” во что бы то ни стало. Продолжаю утверждать, что это ослабило чемпионат Украины. А в условиях войны, в самом лучшем случае, у нас осталось максимум с десяток клубов, которые туда-сюда отвечают статусу “элиты”. Остальное притянуто за уши.

Только не нужно вот этого: “любой может отнять очки у любого”. Потому что как раз оно и свидетельствует о снижении среднего уровня УПЛ: равнение идет явно не на лидеров.

А мы даем дополнительные шансы командам, которым раньше и первая лига была за счастье. Во всяком случае, такими они мне увиделись в воскресенье. И то, что “старшие братья” с ними какое-то время повозились, говорит не в пользу первых. Хотя, повторюсь, нельзя сказать, что перетрудились.

Короче говоря, не доросли они до нашей музыки. За роялем то же, что и было.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол