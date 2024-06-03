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Рух - самая "волевая" команда минувшего сезона. Заря и Черноморец - самые "безвольные"

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне смогли победить в 5 матчах, в которых изначально проигрывали по ходу встречи

Рух - самая "волевая" команда минувшего сезона. Заря и Черноморец - самые "безвольные"

Фото: ФК Рух

Новина українською

Звание самой волевой команды УПЛ минувшего сезона досталось "Руху".

Подопечные Виталия Пономарева смогли победить в 5 матчах, в которых изначально проигрывали по ходу встречи, Львовяне дома выиграли у "Ворсклы" (4:1), "Вереса" (3:1) и "Зари" (2:1), а в гостях – у "Кривбасса" (3:1) и "Черноморца" (3:2).

Четыре волевые победы в сезоне добыл "Кривбасс", по три – "Верес", "Динамо", ЛНЗ и "Полесье".

А вот "Александрии", "Колосу" и "Черноморцу" ни разу не удалось добыть волевую победы. Лидерами же чемпионата по числу "безвольных" поражений оказались "Заря" и "Черноморец", которые ведя в счете, уступили в итоге соперникам в 4-х играх.

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Рух (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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