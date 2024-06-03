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Клуб УПЛ в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник

Премьер-лига
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Интересное решение

Клуб УПЛ в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время может покинуть черкасский клуб. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем тelegram-канале Zorya Londonsk.

Причины, по которым тренер может покинуть команду, не сообщаются.

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Отметим, что контракт Дулуба рассчитан до 30 июня. Также стоит отметить, что у клуба недавно сменился президент.

Напомним, что тренер принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.

ЛНЗ завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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