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Клуб УПЛ в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник
Интересное решение
Фото: ЛНЗ
Главный тренер
Причины, по которым тренер может покинуть команду, не сообщаются.
Отметим, что контракт Дулуба рассчитан до 30 июня. Также стоит отметить, что у клуба недавно сменился президент.
Напомним, что тренер принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.
ЛНЗ завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.
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