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Срна: Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для Шахтера это самоубийство

Премьер-лига

Григорчук - отличный тренер, но не для Шахтера

Срна: Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для Шахтера это самоубийство

Фото: ФК Чорноморець

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна порассуждал о тренерских качествах наставника "Черноморца" Романа Григорчука.

Напомним, что еще до назначения Марино Пушича в СМИ ходили слухи, что именно Григорчук может принять донецкую команду.

"Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для нас это самоубийство. Мы должны играть в свой футбол. Когда я говорю, что Григорчук – не тренер для "Шахтера", то это комплимент. Против его команды очень сложно играть, у него свое видение футбола, но нам оно не подходит.

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И, например, Гасперини, который в "Аталанте" играет плюс-минус как Григорчук, не может быть тренером "Барселоны". Это специфический футбол со своими игроками, а у нас другая команда.

Роман Григорчук – хороший тренер, очень сильный. Но не для "Шахтера", — сказал Срна.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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