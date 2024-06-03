Срна: Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для Шахтера это самоубийство

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна порассуждал о тренерских качествах наставника "Черноморца" Романа Григорчука.

Напомним, что еще до назначения Марино Пушича в СМИ ходили слухи, что именно Григорчук может принять донецкую команду.

"Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для нас это самоубийство. Мы должны играть в свой футбол. Когда я говорю, что Григорчук – не тренер для "Шахтера", то это комплимент. Против его команды очень сложно играть, у него свое видение футбола, но нам оно не подходит.

И, например, Гасперини, который в "Аталанте" играет плюс-минус как Григорчук, не может быть тренером "Барселоны". Это специфический футбол со своими игроками, а у нас другая команда.

Роман Григорчук – хороший тренер, очень сильный. Но не для "Шахтера", — сказал Срна.