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Дулуб: Мы уже вроде как сделали первые шаги по новому контракту с ЛНЗ

Премьер-лига

Соглашение тренера с клубом истекает 30 июня

Дулуб: Мы уже вроде как сделали первые шаги по новому контракту с ЛНЗ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, продолжит ли он работу в черкасском клубе.

– Появилась информация, что вы вроде бы можете покинуть пост главного тренера ЛНЗ. Можете подтвердить или опровергнуть?

– Я не знаю, откуда у вас такая информация. У меня еще месяц контракт.

– А переговоры о его продолжении уже велись?

– Да, велись. Мы уже вроде как первые шаги сделали. Так что здесь все хорошо пока.

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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