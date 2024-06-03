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Дулуб: Мы уже вроде как сделали первые шаги по новому контракту с ЛНЗ
Соглашение тренера с клубом истекает 30 июня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, продолжит ли он работу в черкасском клубе.
– Появилась информация, что вы вроде бы
– Я не знаю, откуда у вас такая информация. У меня еще месяц контракт.
– А переговоры о его продолжении уже велись?
– Да, велись. Мы уже вроде как первые шаги сделали. Так что здесь все хорошо пока.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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