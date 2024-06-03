Дулуб: Мы уже вроде как сделали первые шаги по новому контракту с ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, продолжит ли он работу в черкасском клубе.

– Появилась информация, что вы вроде бы можете покинуть пост главного тренера ЛНЗ . Можете подтвердить или опровергнуть?

– Я не знаю, откуда у вас такая информация. У меня еще месяц контракт.

– А переговоры о его продолжении уже велись?

– Да, велись. Мы уже вроде как первые шаги сделали. Так что здесь все хорошо пока.