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Лупашко: Переход в другой клуб? Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и Ингулец
О Карпатах пока что никакой конкретики
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко прокомментировал информацию о том, что его могут пригласить на замену Мирону Маркевичу в "Карпатах", который
– Владислав Викторович, пишут, что Вы являетесь основным претендентом на должность главного тренера "Карпат" в случае ухода Маркевича. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?
– По этому поводу мне нечего сказать. Никто из "Карпат" со мной не контактировал. У меня еще год контракта с "Ингульцом".
– То есть Вы будете тренировать "Ингулец" в УПЛ?
– На днях у нас будет встреча с президентом клуба, где мы обсудим дальнейшие планы.
– Недавно Александр Поворознюк говорил, что зимой Вас хотели купить два клуба УПЛ, но он отказал.
– Я знаю об одном конкретном варианте. Мне делал предложение клуб УПЛ. Финансовые условия моему тренерскому штабу предлагали достаточно неплохие. Но зимой я не захотел покидать "Ингулец". Мы собирали команду и не могли оставить ее на полпути. Я сказал ребятам, что однозначно доведу команду до конца сезона, а дальше будем смотреть, что и как.
– Задачу Вы выполнили, стали чемпионами Первой лиги. То есть, сейчас уже готовы рассмотреть варианты?
– Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и клуб. Все зависит от многих факторов. В принципе, я ничего менять не планировал.
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