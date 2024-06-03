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Лупашко: Переход в другой клуб? Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и Ингулец

Премьер-лига

О Карпатах пока что никакой конкретики

Лупашко: Переход в другой клуб? Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и Ингулец

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко прокомментировал информацию о том, что его могут пригласить на замену Мирону Маркевичу в "Карпатах", который якобы конфликтует с руководством львовского клуба.

– Владислав Викторович, пишут, что Вы являетесь основным претендентом на должность главного тренера "Карпат" в случае ухода Маркевича. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?

– По этому поводу мне нечего сказать. Никто из "Карпат" со мной не контактировал. У меня еще год контракта с "Ингульцом".

– То есть Вы будете тренировать "Ингулец" в УПЛ?

– На днях у нас будет встреча с президентом клуба, где мы обсудим дальнейшие планы.

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– Недавно Александр Поворознюк говорил, что зимой Вас хотели купить два клуба УПЛ, но он отказал.

– Я знаю об одном конкретном варианте. Мне делал предложение клуб УПЛ. Финансовые условия моему тренерскому штабу предлагали достаточно неплохие. Но зимой я не захотел покидать "Ингулец". Мы собирали команду и не могли оставить ее на полпути. Я сказал ребятам, что однозначно доведу команду до конца сезона, а дальше будем смотреть, что и как.

– Задачу Вы выполнили, стали чемпионами Первой лиги. То есть, сейчас уже готовы рассмотреть варианты?

– Все будет зависеть от предложения, устроит ли оно меня и клуб. Все зависит от многих факторов. В принципе, я ничего менять не планировал.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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