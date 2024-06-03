Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье

36-летний украинский голкипер Денис Бойко рассказал о своем уходе из "Полесья". Клуб по окончанию сезона не предложил ему новый контракт.

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– Сожалеешь, что не будешь играть в еврокубках с "Полесьем"?

– Я не о чем в своей карьере или жизни не жалею. Сложилось, как сложилось. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в еврокубках именно с "Полесьем", но как уже есть. Ничего не изменится. Я желаю только успеха оставшимся ребятам, которые есть в команде. Они действительно в течение всего сезона заслужили играть в еврокубках. Это большое достижение для самого клуба, города. Я только могу пожелать и клубу, и ребятам, которые есть в команде и будут, только удачи и еврокубков.

– Себя не спрашивал, чего тебя не оставили? У руководства, у себя, у тренера.

– Спрашивал. И у руководства, и у себя.

– Что тебе сказали? "Посмотри в паспорт. Сколько тебе лет?"

– Там не о паспорте, но давайте эти инсайды останутся на будущее время. Еще не время их разглашать.