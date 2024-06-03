Цыганык: Пихаленок перейдет туда, где выторгует лучшие условия. Сейчас идет торг

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, куда этим летом может перейти лидер " Днепра-1 " Александр Пихаленок.

"Пихаленок перейдет туда, где выторгует лучшие условия. Сейчас идет торг, и решение принимает он самостоятельно. Он ставит свои условия, и где больше дадут – туда и перейдет.

И я не исключаю, что он может и остаться в "Днепре-1". Где у него еще год контракта и хорошие условия. А вот "Днепр-1" очень нацелен продать Пихаленка, чтобы получить компенсацию.

История о том, что "Шахтер" может повторить предложение, которое придет в "Днепр-1" и получить право "первой ночи", это действительно есть, но при условии, что они договорятся с самими игроком.

Пока что у меня нет информации, что Пихаленок принял решение – думаю, идет просто торг. За рубеж он не поедет, поэтому перейдет или в "Динамо", или в "Шахтер", или останется в "Днепре-1". Я так себе представляю", - сказал Цыганык.