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Цыганык: Пихаленок перейдет туда, где выторгует лучшие условия. Сейчас идет торг
Хавбек или перейдет в Динамо, или в Шахтер, или останется в Днепре-1
scdnipro1.com.ua
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, куда этим летом может перейти лидер "
"Пихаленок перейдет туда, где выторгует лучшие условия. Сейчас идет торг, и решение принимает он самостоятельно. Он ставит свои условия, и где больше дадут – туда и перейдет.
И я не исключаю, что он может и остаться в "Днепре-1". Где у него еще год контракта и хорошие условия. А вот "Днепр-1" очень нацелен продать Пихаленка, чтобы получить компенсацию.
История о том, что "Шахтер" может повторить предложение, которое придет в "Днепр-1" и получить право "первой ночи", это действительно есть, но при условии, что они договорятся с самими игроком.
Пока что у меня нет информации, что Пихаленок принял решение – думаю, идет просто торг. За рубеж он не поедет, поэтому перейдет или в "Динамо", или в "Шахтер", или останется в "Днепре-1". Я так себе представляю", - сказал Цыганык.
Напомним, что в этом сезоне футболист провел за "Днепр-1" 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
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