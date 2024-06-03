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Пихаленок в последний момент отклонил предложение Шахтера
У игрока осталось два варианта - или переход в Динамо, или остаться в Днепре-1
shakhtar.com
Хавбек "
Согласно условиям трансфера игрока в Днепр-1, днепровский клуб поставил Шахтер в известность относительно предложения, которое поступило от Динамо и устроило днепровский клуб.
Шахтер повторил предложение киевлян, а 27-летний полузащитник озвучил свои условия руководству чемпионов Украины.
По данным ТаТоТаке, донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в Шахтер.
Таким образом, у Александра остаются два варианта - остаться в "Днепре-1" или согласиться на переход в "Динамо".
Напомним, что Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но щза первую команду провел всего 7 официальных поединков.
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