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Пихаленок в последний момент отклонил предложение Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

У игрока осталось два варианта - или переход в Динамо, или остаться в Днепре-1

Пихаленок в последний момент отклонил предложение Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок отклонил предложение "Шахтера".

Согласно условиям трансфера игрока в Днепр-1, днепровский клуб поставил Шахтер в известность относительно предложения, которое поступило от Динамо и устроило днепровский клуб.

Шахтер повторил предложение киевлян, а 27-летний полузащитник озвучил свои условия руководству чемпионов Украины.

Читайте такжеЦыганык: Пихаленок перейдет туда, где выторгует лучшие условия. Сейчас идет торг

По данным ТаТоТаке, донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в Шахтер.

Таким образом, у Александра остаются два варианта - остаться в "Днепре-1" или согласиться на переход в "Динамо".

Напомним, что Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но щза первую команду провел всего 7 официальных поединков.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.06.2024 в 21:44
Правильно зробив.В 27 років, сісти плотно на лавку, таке собі. Через рік, його вже ніхто пам'ятати не буде. Не ясно, шо в Динамо з фінансами, але якщо навіть трохи менше він буде в +. Шапаренка, вони як тільки приведуть до норми - продадуть. Ярмола, і Буяльський вже старі. Перспективи стати головним перцем в центрі півзахисту великі.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
03.06.2024 в 21:44
Правильно зробив.В 27 років, сісти плотно на лавку, таке собі. Через рік, його вже ніхто пам'ятати не буде. Не ясно, шо в Динамо з фінансами, але якщо навіть трохи менше він буде в +. Шапаренка, вони як тільки приведуть до норми - продадуть. Ярмола, і Буяльський вже старі. Перспективи стати головним перцем в центрі півзахисту великі.
Ответить
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