Пихаленок в последний момент отклонил предложение Шахтера

Хавбек " Днепра-1 " Александр Пихаленок отклонил предложение "Шахтера".

Согласно условиям трансфера игрока в Днепр-1, днепровский клуб поставил Шахтер в известность относительно предложения, которое поступило от Динамо и устроило днепровский клуб.

Шахтер повторил предложение киевлян, а 27-летний полузащитник озвучил свои условия руководству чемпионов Украины.

По данным ТаТоТаке, донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в Шахтер.

Таким образом, у Александра остаются два варианта - остаться в "Днепре-1" или согласиться на переход в "Динамо".

Напомним, что Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но щза первую команду провел всего 7 официальных поединков.