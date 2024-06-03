Срна: Если бы я вам посчитал, сколько футболистов Ахметов сам нашел, посмотрел – вы бы офигели

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал о том, как президент клуба Ринат Ахметов принимает участие в скаутинге потенциальных новичков команды.

– Может быть ситуация, когда президент клуба скажет – я посмотрел этого игрока, и мне он не нравится?

– Когда заходит разговор с президентом, вы должны иметь аргументы и логику. Тогда у вас есть шанс убедить его в другом. Ты должен быть готов, что на твой один ответ будет еще шесть вопросов. Почему, сравни, то, то, то. И без дискуссии нет правильного анализа.

– Он может конкретно сам смотреть футболиста, которого вы предлагаете?

– Президент очень сильно понимает футболистов. Если бы я вам посчитал, сколько футболистов он сам нашел, посмотрел – вы бы офигели. Вчера иду спать, а он мне присылает футболиста из Бразилии. И очень хорошего!

2-3 дня назад были у президента, и он сказал – сейчас наступает мое время, лето. Я как президент, инвестор могу усилить нашу команду.

– То есть Ринат Ахметов еще и один из скаутов "Шахтера"?

– Самый главный. И скаут, и директор, и человек этого клуба,