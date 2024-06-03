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Срна: Если бы я вам посчитал, сколько футболистов Ахметов сам нашел, посмотрел – вы бы офигели
Президент принимает активное участие в скаутинге клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
– Может быть ситуация, когда президент клуба скажет – я посмотрел этого игрока, и мне он не нравится?
– Когда заходит разговор с президентом, вы должны иметь аргументы и логику. Тогда у вас есть шанс убедить его в другом. Ты должен быть готов, что на твой один ответ будет еще шесть вопросов. Почему, сравни, то, то, то. И без дискуссии нет правильного анализа.
– Он может конкретно сам смотреть футболиста, которого вы предлагаете?
– Президент очень сильно понимает футболистов. Если бы я вам посчитал, сколько футболистов он сам нашел, посмотрел – вы бы офигели. Вчера иду спать, а он мне присылает футболиста из Бразилии. И очень хорошего!
2-3 дня назад были у президента, и он сказал – сейчас наступает мое время, лето. Я как президент, инвестор могу усилить нашу команду.
– То есть Ринат Ахметов еще и один из скаутов "Шахтера"?
– Самый главный. И скаут, и директор, и человек этого клуба,
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