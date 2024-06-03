"Президентом клуба должен быть его владелец". Экс-президент ЛНЗ пояснил, почему покинул свой пост

Уже бывший президент ЛНЗ Андрей Полтавец объяснил, почему покинул свой пост.

"Это логическое решение клуба на данном этапе. Президентом клуба, а тем более в УПЛ, должен быть его владелец. Планировали это сделать еще раньше, но ждали завершения сезона, чтобы не привлекать излишнего внимания.

К тому же реальное управление клубом в последнее время осуществлял именно Виктор Кравченко, я ему только помогал и выполнял более представительские функции и совещательные. Поэтому глобально ничего не изменилось – просто все стало на свои места", - сказал Полтавец.