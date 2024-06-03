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Черноморец - самая бескомпромиссная команда сезона в УПЛ. Рух - рекордсмен по ничьим
Черноморец всего дважды в сезоне сыграл вничью. У Руха - 13
Рух
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В ходе сезона "моряки" завершили внисью всего две встречи – с "Зарей" (0:0 дома) и "Оболонью" (1:1 в гостях).
3 раза делило очки с соперниками "Динамо", 5 – "Шахтер".
Самым же миролюбивым коллективом УПЛ-2023/24 оказался "Рух", который играл вничью 13 раз. Больше 10 мировых подписали также "Заря", "Колос" и "Оболонь" – по 11.
Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 66 ничейных результатов, что составило 27,5% от общего числа проведенных игр. 23 матча завершились без забитых мячей (9,6%), 32 – со счетом 1:1 (13,3%) , 9 – 2:2 (3,8%) и 2 – 3:3 (0,8%).
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