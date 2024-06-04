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Один из легионеров вернется в Шахтер

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Горняки будут решать, что делать с игроком дальше

Один из легионеров вернется в Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Реал Мадрид" не будет пользоваться опцией выкупа Винисиуса Тобиаса. Защитник присоединится к украинской команде и "оранжево-черные" подумают над его будущим.

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В январе 2022 года бразильца приобрели у "Интернасьйоналя" за 6 млн евро. В апреле "Шахтер" отдал футболиста в аренду за 500 тысяч.

С тех пор Тобиас выступал в дубле "сливочных" в третьем дивизионе (61 матч, 14 предупреждений). Также Винисиус отыграл 5 встреч в Молодежной ЛЧ и появился в одном поединке Копа дель Рэй 2023/24.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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