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Один из легионеров вернется в Шахтер
Горняки будут решать, что делать с игроком дальше
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Реал Мадрид" не будет пользоваться опцией выкупа Винисиуса Тобиаса. Защитник присоединится к украинской команде и "оранжево-черные" подумают над его будущим.
В январе 2022 года бразильца приобрели у "Интернасьйоналя" за 6 млн евро. В апреле "Шахтер" отдал футболиста в аренду за 500 тысяч.
С тех пор Тобиас выступал в дубле "сливочных" в третьем дивизионе (61 матч, 14 предупреждений). Также Винисиус отыграл 5 встреч в Молодежной ЛЧ и появился в одном поединке Копа дель Рэй 2023/24.
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