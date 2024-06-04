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Вантух: Не знаем, сохранится ли этот состав Зари на следующий сезон
Защитник луганчан подвел итоги сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник луганской "Зари" Роман Вантух подвел итоги сезона-2023/24.
"Сезон сложный для нас получился.
Неудачный старт, потом затяжная яма и только во второй части нам удалось стабилизировать более-менее нашу игру, ситуацию. Правду говорят, как начнешь – так и поедешь, потому хорошо, что удалось сохранить место. До последнего момента мы сражались за то, чтобы остаться.
Сейчас уже, когда знаем, что остаемся, можно думать о следующем сезоне и я думаю, он должен получиться намного лучше и намного интереснее. У нас есть время укомплектоваться и наиграть то, что мы показываем.
По составу на следующий сезон – мы не знаем, сохранится ли этот состав. Этот, которым мы играем последние игры – это хороший состав, этот состав может бороться за хорошие места в УПЛ, гораздо выше, чем мы находимся. Поэтому если бы сохранился этот состав, который есть – я уверен, что мы бы выступили гораздо лучше. Но как будет с лета – увидим.
Надеюсь на то, что мы все будем здесь и дальше продолжим работать в том направлении, в котором мы работаем. Как показывает наша прогрессия – мы сейчас идем вверх", – сказал Вантух.
Напомним, луганская команда завершила сезон УПЛ на 10-м месте.
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