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Надеин: Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее
Ровенчане сохранили прописку в УПЛ
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин поделился эмоциями после победного поединка против "Эпицентра" (4:2 общий счет), в котором ровенчане сохранили свое место в УПЛ.
"Мы сохранили свое место в УПЛ. Это самое главное. Четвертый подряд сезон сыграем в элите украинского футбола. Думаю, что с такой атмосферой на стадионе, с такими болельщиками - мы можем посягнуть на что-то большее.
Для президента, тренерского штаба, скаутов - дел с сегодняшнего дня только прибавится. Работа по комплектации команды, продление контрактов - она продолжается 24/7. У нас уже есть определенные предварительные наработки. Но вопрос, в какой лиге мы будем играть - он был ключевым для наших потенциальных новичков, для части игроков, которые сейчас в команде. Теперь мы уже имеем определенную конкретику и определенную переговорную позицию.
Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее. Будем говорить об этом с тренерским штабом, партнерами, нашим бизнес-клубом", - сказал Надеин.
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