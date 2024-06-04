Надеин: Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился эмоциями после победного поединка против "Эпицентра" (4:2 общий счет), в котором ровенчане сохранили свое место в УПЛ.

"Мы сохранили свое место в УПЛ. Это самое главное. Четвертый подряд сезон сыграем в элите украинского футбола. Думаю, что с такой атмосферой на стадионе, с такими болельщиками - мы можем посягнуть на что-то большее.

Для президента, тренерского штаба, скаутов - дел с сегодняшнего дня только прибавится. Работа по комплектации команды, продление контрактов - она продолжается 24/7. У нас уже есть определенные предварительные наработки. Но вопрос, в какой лиге мы будем играть - он был ключевым для наших потенциальных новичков, для части игроков, которые сейчас в команде. Теперь мы уже имеем определенную конкретику и определенную переговорную позицию.

Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее. Будем говорить об этом с тренерским штабом, партнерами, нашим бизнес-клубом", - сказал Надеин.