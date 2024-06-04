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Дуэт из Житомира. Определены лучшие игрок и тренер месяца в УПЛ
Лига определилась с победителями в своих номинациях
polissyafc.com
Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам мая.
В голосовании за лучшего футболиста победил форвард "Полесья" Луифер Эрнандес. Он набрал 34,4% голосов, опередив полузащитника "Миная" Артура Ременяка (30,4%), хавбека "Шахтера" Георгия Судакова (20,8%) и игрока "Александрии" Николая Михайленко (14,4%).
Приз лучшему наставнику достался также представителю житомирского клуба - Сергею Шищенко. У него 38% голосов. Коуч выиграл конкуренцию у Александра Шовковского из "Динамо" (37,4%), Марино Пушича из "Шахтера" (13,9%) и Руслана Ротаня из "Александрии" (10,8%).
Напомним, по итогам сезона "Полесье" заняло 5-е место в УПЛ и сыграет впервые в истории в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.
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