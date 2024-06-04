  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Миная: Если бы Заря хотела Кораблина, они бы мне позвонили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Миная: Если бы Заря хотела Кораблина, они бы мне позвонили

Премьер-лига

На игрока есть большой спрос

Тренер Миная: Если бы Заря хотела Кораблина, они бы мне позвонили

фото из соцсетей

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович отреагировал на слухи об интересе других клубов к полузащитнику команды Тимуру Кораблину.

- К вам из "Зари" никто не обращался по поводу Кораблина? На парня большой спрос есть...

- Ко мне никто не обращался. Если бы "Заря" хотела Кораблина, они бы мне позвонили. Этим занимается наш спортивный директор. Насколько я знаю, что пока что никого не продали.

Читайте такжеКораблин: Знаю, что клубу уже поступило три официальных предложения

- Кто точно остается?

- Насколько меня заверили, Гуничев должен стать полноценным игроком "Миная" (был в аренде из "Александрии", - прим.).

- В ФК "Минай" есть готовая замена игрокам, которые покинут клуб?

- Мы ищем, но выбор очень мал. Если продадим много игроков, придется строить новую команду. Очень мало шансов будет с первого раза вернуться в новую команду. Придется больше работать, искать других футболистов. То, что сейчас мне предлагает спортивный директор - это не уровень сегодняшнего "Миная". Посмотрим, сколько футболистов покинут нас, и от этого будем отталкиваться.

- Руководство "Миная" понимает, что большая распродажа может потребовать больше времени на возвращение клуба в УПЛ?

- У них есть желание вернуться через год, но реальность может оказаться другой, - считает Любенович.

Читайте такжеМинай расстался с опытным игроком
По теме
yellow-arrow
Дуэт из Житомира. Определены лучшие игрок и тренер месяца в УПЛ
yellow-arrow
Надеин: Ожидания от следующего сезона? Хотелось бы посягнуть на что-то большее
yellow-arrow
Вантух: Не знаем, сохранится ли этот состав Зари на следующий сезон
Желько Любенович ФК Минай Тимур Кораблин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости