Тренер Миная: Если бы Заря хотела Кораблина, они бы мне позвонили

Главный тренер "Миная" Желько Любенович отреагировал на слухи об интересе других клубов к полузащитнику команды Тимуру Кораблину.

- К вам из "Зари" никто не обращался по поводу Кораблина? На парня большой спрос есть...

- Ко мне никто не обращался. Если бы "Заря" хотела Кораблина, они бы мне позвонили. Этим занимается наш спортивный директор. Насколько я знаю, что пока что никого не продали.

- Кто точно остается?

- Насколько меня заверили, Гуничев должен стать полноценным игроком "Миная" (был в аренде из "Александрии", - прим.).

- В ФК "Минай" есть готовая замена игрокам, которые покинут клуб?

- Мы ищем, но выбор очень мал. Если продадим много игроков, придется строить новую команду. Очень мало шансов будет с первого раза вернуться в новую команду. Придется больше работать, искать других футболистов. То, что сейчас мне предлагает спортивный директор - это не уровень сегодняшнего "Миная". Посмотрим, сколько футболистов покинут нас, и от этого будем отталкиваться.

- Руководство "Миная" понимает, что большая распродажа может потребовать больше времени на возвращение клуба в УПЛ?

- У них есть желание вернуться через год, но реальность может оказаться другой, - считает Любенович.