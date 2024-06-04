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Карпаты предлагают полмиллиона долларов за ключевого игрока Кривбасса
Львовяне хотят видеть в своих рядах Тимура Стецкова
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
"Карпаты" заинтересованы в приобретении центрального защитника "Кривбасса" Тимура Стецкова. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Львовский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока 500 тысяч долларов. По информации источника, криворожане пока отказываются рассматривать данное предложение, поскольку готовы начинать переговоры с цифры в 1 миллион долларов.
В сезоне-2023/24 Стецков отыграл все 30 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и оформил 5 ассистов. Его контракт с "Кривбассом" заканчивается летом 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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