Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух принял решение относительно будущего Пономарева в клубе
В клубе довольны сотрудничеством с тренером
Фото: ФК Рух
"Рух" подпишет новый контракт с наставником команды Виталием Пономаревым, сообщает Sport.ua.
Действующий контракт 49-летнего специалиста завершается 31 июня. Клуб выразил полную поддержку Пономареву после завершения сезона.
По информации источника, стороны по общему желанию решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.
Напомним, Пономарев возглавляет "Рух" с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду "желто-черных". В первом сезоне сохранил для клуба место в УПЛ, а во втором сезоне финишировал на 6-м месте.
Популярное сейчас
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- "Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина
- Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня
- Черноморец попрощался с Брагару
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО