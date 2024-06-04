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Рух принял решение относительно будущего Пономарева в клубе

Премьер-лига

В клубе довольны сотрудничеством с тренером

Рух принял решение относительно будущего Пономарева в клубе

Фото: ФК Рух

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"Рух" подпишет новый контракт с наставником команды Виталием Пономаревым, сообщает Sport.ua.

Действующий контракт 49-летнего специалиста завершается 31 июня. Клуб выразил полную поддержку Пономареву после завершения сезона.

По информации источника, стороны по общему желанию решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Пономарев возглавляет "Рух" с марта 2023 года. До этого он тренировал юношескую команду "желто-черных". В первом сезоне сохранил для клуба место в УПЛ, а во втором сезоне финишировал на 6-м месте.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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