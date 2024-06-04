Защитник Черноморца перешел в Александрию - СМИ

"Александрия" усилилась правым защитником "Черноморца" Ильей Уханем, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, срок соглашения с 21-летним новичком рассчитан на 2 года.

В сезоне-2023/24 Ухань провел за "Черноморец" один матч - против "Александрии", выйдя на замену в игре, которую одесситы выиграли на выезде 5:1.

Ухань родом из Донецкой области, первые серьезные шаги делал в "Мариуполе". Также выступал за юношеские команды "Колоса" и "Кривбасса".