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Защитник Черноморца перешел в Александрию - СМИ
Футболист сменил клуб
Фото: ФК Чорноморець
"Александрия" усилилась правым защитником "Черноморца" Ильей Уханем, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, срок соглашения с 21-летним новичком рассчитан на 2 года.
В сезоне-2023/24 Ухань провел за "Черноморец" один матч - против "Александрии", выйдя на замену в игре, которую одесситы выиграли на выезде 5:1.
Ухань родом из Донецкой области, первые серьезные шаги делал в "Мариуполе". Также выступал за юношеские команды "Колоса" и "Кривбасса".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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