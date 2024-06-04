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Хавбек Ингульца интересен клубам УПЛ, Узбекистана и Албании

Премьер-лига

Ярослав Богунов может сменить команду

Хавбек Ингульца интересен клубам УПЛ, Узбекистана и Албании

Фото: ПФК Львів

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Ярослав Богунов может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sport Arena, футболистом интересуются несколько клубов УПЛ, представитель из Узбекистана, а также новичок Албанской Суперлиги.

Богунов присоединился к "Ингульцу" прошлым летом. В сезоне-2023/24 он отыграл 28 матчей за петровский клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Нынешний контракт игрока рассчитан до июня 2025 года.

Ранее 30-летний Богунов выступал за "Полесье", "Диназ" и "Львов".

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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