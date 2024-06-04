Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта

" Динамо " официально объявило о подписании полузащитника Максим Брагару, который до этого момента выступал за "Черноморец".

Футболист перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Соглашение сторон подписано по схеме 4+1.

21-летний Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру одесского "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной.

17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК "Авангард" (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против "Pyxа" забил свой первый гол в составе "Черноморца".

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за "Черноморец" 29 матчей и забил 1 мяч.

Футболист может сыграть на нескольких позициях в поле. В завершившемся сезоне он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру отыграл как правый вингер.