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Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта
Теперь - официально
fcdynamo.com
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Футболист перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Соглашение сторон подписано по схеме 4+1.
21-летний Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру одесского "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной.
17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК "Авангард" (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против "Pyxа" забил свой первый гол в составе "Черноморца".
В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за "Черноморец" 29 матчей и забил 1 мяч.
Футболист может сыграть на нескольких позициях в поле. В завершившемся сезоне он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру отыграл как правый вингер.
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