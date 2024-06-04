  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта

Премьер-лига

Теперь - официально

Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании полузащитника Максим Брагару, который до этого момента выступал за "Черноморец".

Футболист перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Соглашение сторон подписано по схеме 4+1.

21-летний Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру одесского "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной.

17 августа 2019 года дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК "Авангард" (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против "Pyxа" забил свой первый гол в составе "Черноморца".

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за "Черноморец" 29 матчей и забил 1 мяч.

Футболист может сыграть на нескольких позициях в поле. В завершившемся сезоне он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру отыграл как правый вингер.

По теме
yellow-arrow
Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле
yellow-arrow
Хавбек Ингульца интересен клубам УПЛ, Узбекистана и Албании
yellow-arrow
Защитник Черноморца перешел в Александрию - СМИ
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
04.06.2024 в 19:17
Ти що, такий трансфер привернули. Тремтить суперники тепер. За цей перехід Брагару вже цілий рік всі вуха прожужжали і накінець....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
LEVgcUqs (Чернігів)
04.06.2024 в 19:17
Ти що, такий трансфер привернули. Тремтить суперники тепер. За цей перехід Брагару вже цілий рік всі вуха прожужжали і накінець....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 18:45
Ласкаво просимо ! Надіємось на ПОВНУ самовіддачу за наш ЛЕГЕНДАРНИЙ клуб ! Щасти !
Ответить
1
3
avatar
scorpius (Ck)
04.06.2024 в 19:06
"ЛЕГЕНДАРНИЙ"
Ответить
3
0
aleks68
04.06.2024 в 19:30
був легендарним
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости