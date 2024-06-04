Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле
Условия контракта пока неизвестны
"
Об этом заявил вице-президент клуба Владимир Тесля.
До этого футболист выступал за "Итуану" из бразильской Серии Б и в текущем сезоне провел 12 матчей за команду во всех турнирах.
Ранее Жоау Виалле выступал за "Атлетику Паранаэнсе" и "Поусу Аллегре". Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рада приняла закон об английском языке в Украине
- Карпаты предлагают полмиллиона долларов за ключевого игрока Кривбасса
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн