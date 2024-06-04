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Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле

Премьер-лига
Обновлено

Условия контракта пока неизвестны

Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле

Новина українською

"Полесье" подписало бразильского правого центрального защитника Жоау Виалле.

Об этом заявил вице-президент клуба Владимир Тесля.

До этого футболист выступал за "Итуану" из бразильской Серии Б и в текущем сезоне провел 12 матчей за команду во всех турнирах.

Ранее Жоау Виалле выступал за "Атлетику Паранаэнсе" и "Поусу Аллегре". Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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