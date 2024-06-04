Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле

" Полесье " подписало бразильского правого центрального защитника Жоау Виалле.

Об этом заявил вице-президент клуба Владимир Тесля.

До этого футболист выступал за "Итуану" из бразильской Серии Б и в текущем сезоне провел 12 матчей за команду во всех турнирах.

Ранее Жоау Виалле выступал за "Атлетику Паранаэнсе" и "Поусу Аллегре". Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.