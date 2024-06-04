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Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду

Премьер-лига
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Боксер к тому же и футболист

Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал, когда за команду сможет сыграть украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

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– Вопрос об Александре Усике – есть ли шанс, что можем увидеть его на поле в футболке "Полесье" еще до реванша с Тайсоном Фьюри?

– Это нужно, чтобы он вернулся в Украину. Он сейчас с семьей отдыхает, потому что были длинные и сложные лагеря. Когда приедет, мы пообщаемся. Почему нет? Он наш игрок. Думаю, что все для того, что он попадет в заявку и сыграет.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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