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Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду
Боксер к тому же и футболист
Фото: ФК Полісся
Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал, когда за команду сможет сыграть украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.
– Вопрос об Александре Усике – есть ли шанс, что можем увидеть его на поле в футболке "Полесье" еще до реванша с Тайсоном Фьюри?
– Это нужно, чтобы он вернулся в Украину. Он сейчас с семьей отдыхает, потому что были длинные и сложные лагеря. Когда приедет, мы пообщаемся. Почему нет? Он наш игрок. Думаю, что все для того, что он попадет в заявку и сыграет.
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