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Полесье подтвердило договоренности с голкипером Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Волынец продолжит карьеру в Житомире

Полесье подтвердило договоренности с голкипером Днепра-1

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля заявил о договоренностях клуба с голкипером "Днепра-1" Евгением Волынцом.

"Мы узнали, что он с общим согласием прекращает сотрудничество с "Днепром-1". Мы включились, договорились. Такой голкипер нам нужен. Как раз под еврокубки, да и сезон длинный, нам нужна глубина состава. Этот год показал нам, что когда травмированы многие игроки основы, то возникали проблемы. Это опыт – теперь понимаем, что глубина состава очень важная история. Сделали выводы из всего этого.

Мы уже закрыли нашу селекцию до сборов. На сборах команда уже соберется в обновленном состоянии и начнет готовиться к первым еврокубковым матчам", – сказал Тесля.

Напомним, что 30-летний Евгений Волынец в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 24 матча, в которых пропустил 19 голов и 9 раз отыграл "на ноль".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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