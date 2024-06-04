Полесье подтвердило договоренности с голкипером Днепра-1

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля заявил о договоренностях клуба с голкипером " Днепра-1 " Евгением Волынцом.

"Мы узнали, что он с общим согласием прекращает сотрудничество с "Днепром-1". Мы включились, договорились. Такой голкипер нам нужен. Как раз под еврокубки, да и сезон длинный, нам нужна глубина состава. Этот год показал нам, что когда травмированы многие игроки основы, то возникали проблемы. Это опыт – теперь понимаем, что глубина состава очень важная история. Сделали выводы из всего этого.

Мы уже закрыли нашу селекцию до сборов. На сборах команда уже соберется в обновленном состоянии и начнет готовиться к первым еврокубковым матчам", – сказал Тесля.