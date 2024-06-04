Журналист: Если Днепр-1 отдает Пихаленка в другой клуб, не сообщив Шахтеру, то выплачивает горнякам 5 млн евро

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о договоренностях "Днепра-1" и "Шахтера" по 27-летнему полузащитнику Александру Пихаленку.

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"Все абсолютно просто в контракте между "Днепром-1" и "Шахтером". Была опция, что когда в "Днепр-1" поступает любое устраивающее его предложение, "Шахтер" должен узнать об этом первым. Насколько я знаю, это инсайд, если "Днепр-1" отдает Пихаленка условной "Жироне", "Ракуву" или "Заре" и не сообщает об этом "Шахтеру", то "Днепр-1" выплачивает "Шахтеру" пеню в размере 5 миллионов долларов или евро", – сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация о том, что Пихаленок отказался возвращаться в "Шахтер".

Также ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за Пихаленка, а "Шахтер" повторил предложение.

Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но щза первую команду провел всего 7 официальных поединков.