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Журналист: Если Днепр-1 отдает Пихаленка в другой клуб, не сообщив Шахтеру, то выплачивает горнякам 5 млн евро

Премьер-лига

В истории с Пихаленком все очень запутанно

Журналист: Если Днепр-1 отдает Пихаленка в другой клуб, не сообщив Шахтеру, то выплачивает горнякам 5 млн евро

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о договоренностях "Днепра-1" и "Шахтера" по 27-летнему полузащитнику Александру Пихаленку.

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"Все абсолютно просто в контракте между "Днепром-1" и "Шахтером". Была опция, что когда в "Днепр-1" поступает любое устраивающее его предложение, "Шахтер" должен узнать об этом первым.

Насколько я знаю, это инсайд, если "Днепр-1" отдает Пихаленка условной "Жироне", "Ракуву" или "Заре" и не сообщает об этом "Шахтеру", то "Днепр-1" выплачивает "Шахтеру" пеню в размере 5 миллионов долларов или евро", – сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация о том, что Пихаленок отказался возвращаться в "Шахтер".

Также ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за Пихаленка, а "Шахтер" повторил предложение.

Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но щза первую команду провел всего 7 официальных поединков.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
04.06.2024 в 21:02
До чого ця інформація? "Якщо віддає, не повідомивши Шахтар". То як раз же повідомили Шахтар, що віддають Піхальонка в Динамо. Тобто, умов угоди не порушили, повідомили, отже підстав немає щось платити.
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Комментарии 3
JudgeDredd (Киев)
04.06.2024 в 21:02
До чого ця інформація? "Якщо віддає, не повідомивши Шахтар". То як раз же повідомили Шахтар, що віддають Піхальонка в Динамо. Тобто, умов угоди не порушили, повідомили, отже підстав немає щось платити.
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shura73 (угледар)
04.06.2024 в 20:20
носятся с этим пихалёнком как с писаной торбой.хочу не хочу?ему уже 27; года два,три ещё поиграет,а что дальше?уже никому не продашь уйдёт бесплатно.брать такого на перспективу бесполезно.нужен он вообще шахтёру или динамо?у них что играть некому?рубчинский из того же днепр-1 моложе и перспективней.
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aleks68
04.06.2024 в 20:11
пусть динамо покупает
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