Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким

"Шахтер", скорее всего, не будет продлевать контракт с 34-летним защитником команды Ярославом Ракицким , сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, центрбек этим летом, вероятно, покинет донецкую команду, так как его контракт рассчитан до 30 июня текущего года.

Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.

Ярослав вернулся в "Шахтер" в январе 2023 года. В текущем сезоне провел 18 матчей в составе "горняков" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.