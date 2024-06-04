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Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким

Премьер-лига

Контракт защитника истекает 30 июня

Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер", скорее всего, не будет продлевать контракт с 34-летним защитником команды Ярославом Ракицким, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, центрбек этим летом, вероятно, покинет донецкую команду, так как его контракт рассчитан до 30 июня текущего года.

Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.

Ярослав вернулся в "Шахтер" в январе 2023 года. В текущем сезоне провел 18 матчей в составе "горняков" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.06.2024 в 22:33
иди в ЧО --ГРИ любит брать игроков на шару и на скамейку--сколько он уже угробил игроков не его стиль
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
04.06.2024 в 22:33
иди в ЧО --ГРИ любит брать игроков на шару и на скамейку--сколько он уже угробил игроков не его стиль
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scorpius (Ck)
04.06.2024 в 22:28
Когда выходил, то каши не портил. Считаю что на сезон еще мог бы принести пользу в качестве подменщика. В любом случае хороший центрбек очень нужен.
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