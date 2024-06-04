Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким
Контракт защитника истекает 30 июня
shakhtar.com
"Шахтер", скорее всего, не будет продлевать контракт с 34-летним защитником команды
Таким образом, центрбек этим летом, вероятно, покинет донецкую команду, так как его контракт рассчитан до 30 июня текущего года.
Напомним, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.
Ярослав вернулся в "Шахтер" в январе 2023 года. В текущем сезоне провел 18 матчей в составе "горняков" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- Индонезия U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных
- ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Комментарии 2