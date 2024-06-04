  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец намерен вернуть Вакулу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец намерен вернуть Вакулу

Премьер-лига

Когда полгода играют роль

Черноморец намерен вернуть Вакулу

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Искусная игра полузащитника "Миная" Владислава Вакулы в весенней части сезона-2023/24 не могла не обратить на себя внимание со стороны футбольных специалистов. Были среди них и тренеры нескольких клубов УПЛ, которые заметили лучшие качества 25-летнего игрока, быстро ставшего лидером закарпатского коллектива.

Интересно, что Вакулу хочет вернуть в свои ряды одесский "Черноморец" – клуб, в котором он выступал на арендных правах до перехода в "Минай". Это было в осенней части прошлого сезона, в котором футболист отыграл всего 7 матчей. В конце первого круга стало известно, что в услугах талантливого полузащитника рулевой "Черноморца" Роман Григорчук не видит необходимости и вскоре тот покинул Одессу.

Другой взгляд на Владислава Вакулу был у главного тренера "Миная" серба Желько Любеновича. Он проникся доверием к футболисту – и тот вполне оправдал его своим отношением к работе и игрой.

В апрельском матче чемпионата, когда "Минай" принимал "Черноморец", Вакула был едва ли не самой заметной фигурой на поле. По завершении поединка, в котором "моряки" уступили 0:2, Роман Григорчук по-отечески обнял своего бывшего подопечного и сказал добрые слова в его адрес. Похоже, в том матче главный тренер "Черноморца" посмотрел на возможности футболиста свежим взглядом. Если это действительно так, то неудивительно, что Владислав Вакула снова попал в сферу интересов одесского "Черноморца".

Впрочем, по информации UA-Футбол, этим игроком интересуются в одном из клубов Западной Украины. Не исключено, что в ближайшее время лидер "Миная" будет выкуплен у закарпатского клуба.

По теме
yellow-arrow
Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду
yellow-arrow
Журналист: Если Днепр-1 отдает Пихаленка в другой клуб, не сообщив Шахтеру, то выплачивает горнякам 5 млн евро
yellow-arrow
Полесье подписало бразильского центрбека Жоау Виалле
Черноморец (Одесса) ФК Минай Владислав Вакула
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости