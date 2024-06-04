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Черноморец намерен вернуть Вакулу
Когда полгода играют роль
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Искусная игра полузащитника "Миная" Владислава Вакулы в весенней части сезона-2023/24 не могла не обратить на себя внимание со стороны футбольных специалистов. Были среди них и тренеры нескольких клубов УПЛ, которые заметили лучшие качества 25-летнего игрока, быстро ставшего лидером закарпатского коллектива.
Интересно, что Вакулу хочет вернуть в свои ряды одесский "Черноморец" – клуб, в котором он выступал на арендных правах до перехода в "Минай". Это было в осенней части прошлого сезона, в котором футболист отыграл всего 7 матчей. В конце первого круга стало известно, что в услугах талантливого полузащитника рулевой "Черноморца" Роман Григорчук не видит необходимости и вскоре тот покинул Одессу.
Другой взгляд на Владислава Вакулу был у главного тренера "Миная" серба Желько Любеновича. Он проникся доверием к футболисту – и тот вполне оправдал его своим отношением к работе и игрой.
В апрельском матче чемпионата, когда "Минай" принимал "Черноморец", Вакула был едва ли не самой заметной фигурой на поле. По завершении поединка, в котором "моряки" уступили 0:2, Роман Григорчук по-отечески обнял своего бывшего подопечного и сказал добрые слова в его адрес. Похоже, в том матче главный тренер "Черноморца" посмотрел на возможности футболиста свежим взглядом. Если это действительно так, то неудивительно, что Владислав Вакула снова попал в сферу интересов одесского "Черноморца".
Впрочем, по информации UA-Футбол, этим игроком интересуются в одном из клубов Западной Украины. Не исключено, что в ближайшее время лидер "Миная" будет выкуплен у закарпатского клуба.
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