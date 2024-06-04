Гендир Черноморца: Брагару, Кузык, Путря и пять молодых игроков покинули команду

Генеральный директор " Черноморца " Анатолия Мисюры рассказал о кадровой ситуации в одесской команде.

"На сегодняшний день все футболисты уехали отдыхать после сезона. Часть из тех, у кого закончился срок контракта, с нашим клубом уже попрощались, другие же находятся в процессе переговоров. Если договоримся - хорошо, не договоримся - что ж, значит, так тому и быть. Из тех, кто попрощался, о трех уже хорошо известно – Максим Брагару, Илья Путря и Орест Кузык.

Кроме них, это двое молодых игроков - Илья Ухань и Даниил Голуб. А еще трое футболистов ушли из нашей команды U-19. Для чего "мариновать" ребят, если в настоящее время у них нет перспективы играть? Сидеть на "банке" и греть скамейку запасных, думаю, не интересно ни им, ни нам. Пусть поиграют, немного побегают в других командах, а как наберут футбольного жирка, то тогда будем договариваться и брать обратно. С каждым из них мы пожали друг другу руки, сказали хорошие слова - и теперь будем ждать альянса в следующий раз", - рассказал Мисюра.