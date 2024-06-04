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Гендир Черноморца: Брагару, Кузык, Путря и пять молодых игроков покинули команду

Премьер-лига

Кадровые перестановки в одесской команде

Гендир Черноморца: Брагару, Кузык, Путря и пять молодых игроков покинули команду

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолия Мисюры рассказал о кадровой ситуации в одесской команде.

"На сегодняшний день все футболисты уехали отдыхать после сезона. Часть из тех, у кого закончился срок контракта, с нашим клубом уже попрощались, другие же находятся в процессе переговоров. Если договоримся - хорошо, не договоримся - что ж, значит, так тому и быть. Из тех, кто попрощался, о трех уже хорошо известно – Максим Брагару, Илья Путря и Орест Кузык.

Кроме них, это двое молодых игроков - Илья Ухань и Даниил Голуб. А еще трое футболистов ушли из нашей команды U-19. Для чего "мариновать" ребят, если в настоящее время у них нет перспективы играть? Сидеть на "банке" и греть скамейку запасных, думаю, не интересно ни им, ни нам. Пусть поиграют, немного побегают в других командах, а как наберут футбольного жирка, то тогда будем договариваться и брать обратно. С каждым из них мы пожали друг другу руки, сказали хорошие слова - и теперь будем ждать альянса в следующий раз", - рассказал Мисюра.

Напомним, что ранее была информация, что Ухань продолжит карьеру в "Александрии", Брагару подписал контракт с "Динамо", а Кузыка связывали с "Карпатами".

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Черноморец (Одесса) Орест Кузык Илья Путря Анатолий Мисюра Максим Брагару Илья Ухань Даниил Голуб
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 23:45
Буде чорномор за виживання боротись, якщо всі побігли з клубу....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 23:45
Буде чорномор за виживання боротись, якщо всі побігли з клубу....
Ответить
0
0

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