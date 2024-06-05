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Динамо продолжает активно работать над подписанием колумбийского защитника Себальоса
Хотя в киевском клубе переговоры отрицают
фото из свободных источников
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"Из того, о чем свидетельствуют мои источники за рубежом, "Динамо" продолжает очень конкретно интересоваться и почти на продвинутой стадии по Брайану Себальосу.
Сразу скажу, это будет честно, что в "Динамо" отрицают эти переговоры, но мы можем в принципе представить такую ситуацию", – сказал Спиваковский.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Хуниор" 11 матчей, без результативных действий.
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