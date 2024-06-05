Динамо продолжает активно работать над подписанием колумбийского защитника Себальоса

" Динамо " активно работает над трансфером колумбийского центрального защитника "Атлетико Хуниор" Брайана Себальоса, права на которого принадлежат "Форталезе". Об этом сообщает журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Из того, о чем свидетельствуют мои источники за рубежом, "Динамо" продолжает очень конкретно интересоваться и почти на продвинутой стадии по Брайану Себальосу. Сразу скажу, это будет честно, что в "Динамо" отрицают эти переговоры, но мы можем в принципе представить такую ​​ситуацию", – сказал Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Хуниор" 11 матчей, без результативных действий.