"Хочу играть в Европе", - Кащук заявил, что летом покидает Шахтер

Вингер " Шахтера " Алексей Кащук в интервью сайту "Збірна", рассказал о своей ситуации в донецком клубе и поделился своими планами на будущее.

- Алексей, когда у вас заканчивается контракт с "Шахтером" и будете ли его продлевать?

- Контракт заканчивается через месяц. Продлевать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами.

- С какими клубами сейчас ведете переговоры или хотя бы из каких чемпионатов?

- Думаю, скоро все прояснится. Пока не хочу говорить

- А что у вас с "Шахтером" случилось, что вы не играли во втором круге? Срна в интервью "ТаТоТаке" говорил, вас не ставили из-за отказа продлевать контракт. Это правда?

- Да, все правильно.

- Почему не хотели продлевать соглашение?

- Я хочу играть в Европе.

- Срна говорил, у вас были предложения от "Хайдука", "Партизана" и других клубов Европы, но вы отказались переходить. Почему?

- Из всех вариантов меня устраивала только "Мальорка", но там все сорвалось. Остальные варианты меня не очень привлекали, поэтому и не захотел.

- Осталась ли у вас обида на "Шахтер", что они не давали вам играть и тренироваться с командой? Чье это вообще было решение: Срны, Палкина, Пушича?

- Конечно, я бы хотел тренироваться с командой, но мне позвонили и сказали, что меня на сборы не берут. После этого со мной никто никогда больше не связывался из "Шахтера". Не знаю, чье это было решение, наверное, общее.