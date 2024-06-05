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"Хочу играть в Европе", - Кащук заявил, что летом покидает Шахтер
Хавбек не будет продлевать контракт
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Вингер "
- Алексей, когда у вас заканчивается контракт с "Шахтером" и будете ли его продлевать?
- Контракт заканчивается через месяц. Продлевать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами.
- С какими клубами сейчас ведете переговоры или хотя бы из каких чемпионатов?
- Думаю, скоро все прояснится. Пока не хочу говорить
- А что у вас с "Шахтером" случилось, что вы не играли во втором круге? Срна в интервью "ТаТоТаке" говорил, вас не ставили из-за отказа продлевать контракт. Это правда?
- Да, все правильно.
- Почему не хотели продлевать соглашение?
- Я хочу играть в Европе.
- Срна говорил, у вас были предложения от "Хайдука", "Партизана" и других клубов Европы, но вы отказались переходить. Почему?
- Из всех вариантов меня устраивала только "Мальорка", но там все сорвалось. Остальные варианты меня не очень привлекали, поэтому и не захотел.
- Осталась ли у вас обида на "Шахтер", что они не давали вам играть и тренироваться с командой? Чье это вообще было решение: Срны, Палкина, Пушича?
- Конечно, я бы хотел тренироваться с командой, но мне позвонили и сказали, что меня на сборы не берут. После этого со мной никто никогда больше не связывался из "Шахтера". Не знаю, чье это было решение, наверное, общее.
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