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Пихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
Ранее он отказался возвращаться в "Шахтер"
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок продолжит карьеру в "Динамо". Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.
"Пихаленок перейдет в "Динамо" Киев. Уже есть договоренность между клубами. Есть желание самого футболиста, который не захотел переходить в "Шахтер", вот в "Динамо" он хочет", – сказал Вацко.
Напомним, что ранее была информация о том, что Пихаленок отказался возвращаться в "Шахтер".
Также ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за Пихаленка, а "Шахтер" повторил предложение.
Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но за первую команду провел всего 7 официальных поединков.
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