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Пихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко

Премьер-лига

Ранее он отказался возвращаться в "Шахтер"

Пихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок продолжит карьеру в "Динамо". Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Пихаленок перейдет в "Динамо" Киев. Уже есть договоренность между клубами. Есть желание самого футболиста, который не захотел переходить в "Шахтер", вот в "Динамо" он хочет", – сказал Вацко.

Напомним, что ранее была информация о том, что Пихаленок отказался возвращаться в "Шахтер".

Также ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за Пихаленка, а "Шахтер" повторил предложение.

Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт). Александр является воспитанником академии "горняков", но за первую команду провел всего 7 официальных поединков.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
05.06.2024 в 10:08
пусть поиграет в .....динамо.посмотрим чем он им поможет.года на два хватит,а потом спишут за ненадобностью.поиграл бы лучше в европейском чемпионате
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Комментарии 8
tekutiev (донецк,Украина)
05.06.2024 в 10:08
пусть поиграет в .....динамо.посмотрим чем он им поможет.года на два хватит,а потом спишут за ненадобностью.поиграл бы лучше в европейском чемпионате
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0
0
aleks68
05.06.2024 в 09:55
флаг ему в руки и ....в .....
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2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.06.2024 в 09:14
Жодна нормальна людина не хоче жити в болоті брехні і фальші, не хоче бути рабом, тому рішення Піхальонка (якщо воно саме таке) є рішенням зрілої сучасної людини.
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0
5
Kondor (Веселе)
05.06.2024 в 09:43
Ти до сих пір думаєш,що ти нормальна людина?Ти ,мабуть щаслива людина,що живе в такій самоомані
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3
1
aleks68
05.06.2024 в 09:53
угомонись чмо.твоя помойка динамо не лучше
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2
0
жека-киев (биг виладж)
05.06.2024 в 09:01
Вацко, конешно, ше той знаток. . . але хотілось би шоб це було правда . . Шапаренко, шоб не травми, вже б продали. Ярмола, Буяльський, Караваев, дограють, їх строк від до завтра до 2х років максимум. Шепелев, Андрієвський, Беніто- баласт Чи виросте колись щось з коротунів Царенко, Діоло, є великі сумніви. . Динамо, якщо не почне підсилюватись, залишаться з голим задом, вже через рік І Піхальонку, тут ++, матиме місце в старті, + шанси в Динамо, пограти хоча б в ЛК, пока непогані: є 3 спроби, є рейтинг в посіві
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0
0
avatar
Американец 2000
05.06.2024 в 09:01
Свинья ищет нужную ему середу ((((
sticker
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4
1
Kondor (Веселе)
05.06.2024 в 09:46
Ну навіщо так проти хорошого футболіста?Некрасиво!
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0
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