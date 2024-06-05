Три игрока официально покинули Черноморец

"Черноморец" прекратил сотрудничество с тремя футболистами. Клуб покидают голкипер Олег Билык, вингер Даниил Голуб и защитник Илья Ухань.

26-летний Билык в минувшем сезоне отыграл 2 матча за одесситов и пропустил два мяча. 20-летний Голуб появлялся на поле в 7 матчах - 6 в УПЛ, 1 в Кубке Украины, без результативных действий.

21-летний Ухань принял участие в 1 матче, в котором провел на поле 6 минут. Ранее сообщалось, что он перейдет в "Александрию".

Накануне Максим Брагару покинул "Черноморец" и перешел в "Динамо".