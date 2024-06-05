  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 снова получил трансферный бан
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 снова получил трансферный бан

Премьер-лига

У команды не закрыта зарплата за февраль

Днепр-1 снова получил трансферный бан

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о текущей ситуации в "Днепре-1".

У "Днепра-1" до сих пор не закрыта зарплата за февраль месяц. Премиальные обещали еще за вице-чемпионство, это еще позапрошлый сезон – не выплатили. Долги по зарплате и премиальным игрокам, которые уже покинули клуб, тоже не выплатили. И я сомневаюсь, что выплатят.

Читайте такжеМаксимов: Нужно закрыть долги перед иностранцами, игравшими в команде раньше. Есть вопросы, большие вопросы

И на десерт – "Днепру-1" придется в срочном порядке также решать вопрос очередного трансферного бана. Да, "Днепр-1" снова решает вопрос трансферного бана, они пока не могут регистрировать новых игроков из-за старых задолженностей", – сказал Вацко в эфире авторской программы.

В предыдущем сезоне "Днепру-1" по той же причине также запрещали регистрацию новых игроков.

Читайте такжеПихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
По теме
yellow-arrow
Три игрока официально покинули Черноморец
yellow-arrow
Пихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
yellow-arrow
Металлист 1925 может усилиться игроками Ворсклы, Днепра-1 и Полесья
Виктор Вацко СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
05.06.2024 в 10:12
если вацко прав как этот ..... собирается играть в следующем чемпионате и еврокубках.исчезнут и эти,какой днепр следующий?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
aleks68
05.06.2024 в 10:12
если вацко прав как этот ..... собирается играть в следующем чемпионате и еврокубках.исчезнут и эти,какой днепр следующий?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости