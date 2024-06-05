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Днепр-1 снова получил трансферный бан
У команды не закрыта зарплата за февраль
Фото: СК Дніпро-1
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о текущей ситуации в "Днепре-1".
У "Днепра-1" до сих пор не закрыта зарплата за февраль месяц. Премиальные обещали еще за вице-чемпионство, это еще позапрошлый сезон – не выплатили. Долги по зарплате и премиальным игрокам, которые уже покинули клуб, тоже не выплатили. И я сомневаюсь, что выплатят.Читайте такжеМаксимов: Нужно закрыть долги перед иностранцами, игравшими в команде раньше. Есть вопросы, большие вопросы
И на десерт – "Днепру-1" придется в срочном порядке также решать вопрос очередного трансферного бана. Да, "Днепр-1" снова решает вопрос трансферного бана, они пока не могут регистрировать новых игроков из-за старых задолженностей", – сказал Вацко в эфире авторской программы.
В предыдущем сезоне "Днепру-1" по той же причине также запрещали регистрацию новых игроков.
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