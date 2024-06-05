  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет

Премьер-лига

Клуб работает над решением этого вопроса

Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что на днепровский клуб наложен трансферный бан.

Также он добавил, что сейчас клуб закрывает этот вопрос.

"Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопрос. Нелегко, никому не легко.

Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет", – сказал Фридман.

Напомним, "Днепр-1" завершил сезон УПЛ-2023/24 на 4-м месте и сыграет в квалификации Лиги конференций.

Читайте такжеПихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
По теме
yellow-arrow
Верес объявил об уходе защитника и полузащитника
yellow-arrow
ЛНЗ официально попрощался с защитником Ковалевым
yellow-arrow
Защитник Ингульца: У Лупашко стиль Гвардиолы или Клоппа
СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.06.2024 в 13:21
Что нас не убивает делает сильнее... Выживим усилимся в борьбу за золото вклинимся!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.06.2024 в 13:21
Что нас не убивает делает сильнее... Выживим усилимся в борьбу за золото вклинимся!
Ответить
0
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
05.06.2024 в 12:11
Клуб должен решить играть в ЛК или не играть и предоставить своё место Руху! Если уйдёт пол-состава из команды, а новых игроков заявить будет нельзя то быть якорем в таблице коэффициентов для Украины тоже не годится! Время не ждёт!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости