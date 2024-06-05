Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что на днепровский клуб наложен трансферный бан.

Также он добавил, что сейчас клуб закрывает этот вопрос.

"Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопрос. Нелегко, никому не легко.

Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет", – сказал Фридман.