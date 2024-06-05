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Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет
Клуб работает над решением этого вопроса
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что на днепровский клуб наложен трансферный бан.
Также он добавил, что сейчас клуб закрывает этот вопрос.
"Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопрос. Нелегко, никому не легко.
Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет", – сказал Фридман.
Напомним, "Днепр-1" завершил сезон УПЛ-2023/24 на 4-м месте и сыграет в квалификации Лиги конференций.
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