Тесля: К будущим трансферам Полесье хочет подходить сбалансированно

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал о трансферной политике клуба.

- Как клуб оценивает этот дебютный сезон в УПЛ? Полностью удовлетворены результатом или наоборот есть ощущение, что при определенных условиях можно было финишировать и выше?

– Мы вполне довольны, потому что команда только первый год выступает – и сразу место в топ-5. Считаю, что свою задачу выполнила отлично. Понятно, что были моменты, когда мы теряли очки там, где должны были их набирать. Но это футбол, эмоции. Случилось как произошло. 5-е место для нас – это прекрасно.

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– Впереди очень важно межсезонье, потому что будет продолжаться подготовка к еврокубкам. Какой акцент в селекционной работе будет сделан? Чего не хватает этому составу: молодости/опыта, иностранцев с высоким индивидуальным мастерством/адаптированных к УПЛ украинцев?

– К будущим трансферам хотим подходить сбалансированно – будет и молодость, и профессионализм, и опыт. Вот мы подписали Гуцуляка, Бескоровайного, Бабенко – это ребята, которым не 23-24 года, это уже крепкие пацаны в футболе. Молодых тоже взяли – македонца Димитара Трайкова, бразильского правого центрального защитника Жоау Виалле (из клуба "Итуану" – прим.), грузинского правого защитника Гиорги Майсурадзе. И еще в "Полесье-2" взяли молодых, определенное количество игроков уже подписали.

У нас будет сбалансированная команда. И есть прицел на то, что "Полесье-2" даст свой результат в плане молодежи – через несколько лет хотим выйти на среднюю возрастную категорию в 23-25 ​​лет в команде, – сказал Тесля.