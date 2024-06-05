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Шахтер запустил голосование за лучшего игрока сезона
Болельщикам предлагают выбрать из четырех претендентов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды в сезоне-2023/24. Болельщикам предлагают выбрать из четырех претендентов: полузащитников Георгия Судакова, Дмитрия Крыськива, Александра Зубкова и нападающего Даниила Сикана.
Судаков в течение сезона сыграл за "горняков" 34 матча (2 743 минуты на поле), в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. На его счету решающий гол в украинском Классико, который принес команде чемпионство. Болельщики выбирали 21-летнего полузащитника лучшим игроком месяца пять раз - в сентябре, октябре, ноябре, марте и мае.
Крыськив выходил на поле в 38 играх сезона (2 739 минут), отметившись 6 голами и 6 ассистами. Он входит в пятерку лучших игроков команды по результативным действиям. 23-летний хавбек получил награду "Игрок месяца" в августе.
Зубков сыграл в сезоне 37 матчей (2 825 минут). На его счету 18 результативных действий - 6 голов и 12 ассистов (лучший по этому показателю в команде). 27-летний вингер был назван игроком месяца в декабре.
Сикан - единственный футболист дончан, который принял участие во всех 42 матчах "Шахтера" в сезоне (провел на поле 2 866 минут). 23-летний нападающий был главным бомбардиром команды, забив 16 мячей во всех турнирах, а также сделал 5 ассистов, став лучшим по результативным действиям (21). Болельщики "оранжево-черных" признали его игроком месяца в апреле.
Голосование за лучшего футболиста "Шахтера" в сезоне-2023/24 продлится в течение недели, а имя победителя будет объявлено после 10 июня.
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