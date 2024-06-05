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Шахтер запустил голосование за лучшего игрока сезона

Премьер-лига

Болельщикам предлагают выбрать из четырех претендентов

Шахтер запустил голосование за лучшего игрока сезона

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды в сезоне-2023/24. Болельщикам предлагают выбрать из четырех претендентов: полузащитников Георгия Судакова, Дмитрия Крыськива, Александра Зубкова и нападающего Даниила Сикана.

Судаков в течение сезона сыграл за "горняков" 34 матча (2 743 минуты на поле), в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. На его счету решающий гол в украинском Классико, который принес команде чемпионство. Болельщики выбирали 21-летнего полузащитника лучшим игроком месяца пять раз - в сентябре, октябре, ноябре, марте и мае.

Крыськив выходил на поле в 38 играх сезона (2 739 минут), отметившись 6 голами и 6 ассистами. Он входит в пятерку лучших игроков команды по результативным действиям. 23-летний хавбек получил награду "Игрок месяца" в августе.

Зубков сыграл в сезоне 37 матчей (2 825 минут). На его счету 18 результативных действий - 6 голов и 12 ассистов (лучший по этому показателю в команде). 27-летний вингер был назван игроком месяца в декабре.

Сикан - единственный футболист дончан, который принял участие во всех 42 матчах "Шахтера" в сезоне (провел на поле 2 866 минут). 23-летний нападающий был главным бомбардиром команды, забив 16 мячей во всех турнирах, а также сделал 5 ассистов, став лучшим по результативным действиям (21). Болельщики "оранжево-черных" признали его игроком месяца в апреле.

Голосование за лучшего футболиста "Шахтера" в сезоне-2023/24 продлится в течение недели, а имя победителя будет объявлено после 10 июня.

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Шахтер (Донецк) Александр Зубков Даниил Сикан Дмитрий Крыськив Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.06.2024 в 13:19
следующий сезон ахметостадо проведет в чемпионате расии. Не забываем об этом друзья!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.06.2024 в 13:19
следующий сезон ахметостадо проведет в чемпионате расии. Не забываем об этом друзья!
Ответить
0
0

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