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Защитник Ингульца: У Лупашко стиль Гвардиолы или Клоппа

Премьер-лига

Футболист - о главном тренере команды

Защитник Ингульца: У Лупашко стиль Гвардиолы или Клоппа

Фото: ФК Інгулець

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Защитник "Ингульца" Станислав-Нури Малыш поделился мнением о главном тренере команды Владиславе Лупашко.

- Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко проводит хорошую работу с командой. Обсуждается его возможный переход в "Карпаты". Это лучший коуч в вашей карьере?

- Думаю, некрасиво будет так говорить по отношению к другим тренерам, которые у меня были.

У него есть свое видение футбола. Он хочет играть в атаку, а не как большинство команд - просто обороняться в среднем или низком блоке. Мы после потери мяча стараемся активно вступать в отбор впереди, чтобы как можно быстрее добраться до чужих ворот. Если делать это у своих ворот, то придется походить через оборону соперника.

- Какого европейского тренера по своим идеям вам напоминает Лупашко?

- Думаю, это стиль Хосепа Гвардиолы или Юргена Клоппа.

- Можно сказать, что "Ингулец" играет в стиле "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"?

- Стараемся (смеется, - прим). Где-то немного лучше получалось, где-то немного хуже, - считает футболист.

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Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) Станислав-Нури Малыш
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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