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ЛНЗ официально попрощался с защитником Ковалевым
Центрбек провел в Черкассах один сезон
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" на своем сайте сообщил о прекращении сотрудничества с 35-летним Максимом Ковалевым.
У игрока закончился контракт этим летом.
Центральный защитник присоединился к черкасскому клубу летом 2023 года. За это время он отыграл 11 матчей и отметился 1 забитым голом. В общей сложности он провел на поле 943 минуты.
"Благодарим футболиста и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, Ковалев - воспитанник "Шахтера". Выступал также за "Зарю", "Мариуполь", алчевскую "Сталь", кропивницкую "Зирку" и "Ингулец".
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