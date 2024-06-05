ЛНЗ официально попрощался с защитником Ковалевым

"ЛНЗ" на своем сайте сообщил о прекращении сотрудничества с 35-летним Максимом Ковалевым.

У игрока закончился контракт этим летом.

Центральный защитник присоединился к черкасскому клубу летом 2023 года. За это время он отыграл 11 матчей и отметился 1 забитым голом. В общей сложности он провел на поле 943 минуты.

"Благодарим футболиста и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Ковалев - воспитанник "Шахтера". Выступал также за "Зарю", "Мариуполь", алчевскую "Сталь", кропивницкую "Зирку" и "Ингулец".