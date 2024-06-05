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Верес объявил об уходе защитника и полузащитника
Оба игрока стали свободными агентами
Фото: НК Верес
"Верес" сообщил об уходе 27-летнего полузащитника Станислава Шарая и 29-летнего защитника Василия Курко.
Срок действия контрактом между футболистами и клубом завершается в июне и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.
Шарай присоединился к составу "красно-черным" летом 2022 года. Всего за команду он провел 38 матчей и забил 3 гола. В осенней части сезона он 12 раз в поединках чемпионата и Кубка Украины. Вторую часть сезона он провел в аренде в перволиговой "Виктории" из Сум.
Курко стал игроком ровенчан также летом 2022 года. В течение двух сезонов футболист сыграл за "Верес" 55 матчей (53 в чемпионате и 2 в Кубке Украины). В текущем сезоне Василий провел за команду 28 поединков (26 в чемпионате и 2 в Кубке Украины).
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