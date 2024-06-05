Бандейра: Могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал об адаптации в команде, а также высказался об уровне уукраинского футбола.

- Ты в нашей команде относительно немного времени. Есть ли что-то такое, что удивило в "Кривбассе"?

- Честно говоря, когда я приехал сюда, я не ожидал такого высокого уровня качественных полей, баз, стадионов. Я увидел очень высокий уровень клубной инфраструктуры и был приятно удивлен. Эти все моменты невероятно важны для нас, легионеров, ведь мы находимся далеко от наших домов.

- Хотим спросить об уровне чемпионата Украины. Как бы ты его оценил и таким ли представлял до перехода в "Кривбасс"?

- В украинском футболе очень много сильных, топовых игроков, уровень которых невероятно высок. Я могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским, по уровню.

- "Кривбасс" - новый для тебя коллектив. С кем больше всего подружился в команде? С кем больше всего проводишь время?

- Больше всего времени я провожу с Иличем, если говорить о легионерах. Что касается украинских игроков, то это Вакулко, Бескоровайный, также Задерака. В целом, стараюсь поддерживать дружескую связь со всеми игроками, однако, конечно, легче общаться с англоязычными ребятами.

- Как тебе наш город - Кривой Рог? Успел уже его посмотреть?

- Когда у нас есть свободное время, мы стараемся выезжать в рестораны, какие-то заведения. Кривой Рог - уютный красивый город с прекрасными людьми, мне здесь очень нравится.

- Одним из самых известных португальцев в украинском футболе является Мигель Велозу, который играл в "Динамо". Знаком с ним лично?

- Велозу - топовый игрок который, насколько я знаю, играет в Италии. К сожалению, я с ним не знаком. Что касается звезд Португалии, то, например, когда я играл за "Ювентус", был знаком с Роналду.

- Успел уже попробовать наш украинский борщ? Как тебе? Есть ли в Португалии блюдо, похожее на наш борщ?

- Честно говоря, я не пробовал украинский борщ, потому что опасаюсь пробовать ваш красный суп (улыбается). Но я обещаю, что обязательно настроюсь и попробую. Подобного португальского блюда даже не знаю, - сказал Бандейра.