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Бандейра: Могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским
Легионер "Кривбасс" - об уровне чемпионата Украины
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал об адаптации в команде, а также высказался об уровне уукраинского футбола.
- Ты в нашей команде относительно немного времени. Есть ли что-то такое, что удивило в "Кривбассе"?
- Честно говоря, когда я приехал сюда, я не ожидал такого высокого уровня качественных полей, баз, стадионов. Я увидел очень высокий уровень клубной инфраструктуры и был приятно удивлен. Эти все моменты невероятно важны для нас, легионеров, ведь мы находимся далеко от наших домов.
- Хотим спросить об уровне чемпионата Украины. Как бы ты его оценил и таким ли представлял до перехода в "Кривбасс"?
- В украинском футболе очень много сильных, топовых игроков, уровень которых невероятно высок. Я могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским, по уровню.
- "Кривбасс" - новый для тебя коллектив. С кем больше всего подружился в команде? С кем больше всего проводишь время?
- Больше всего времени я провожу с Иличем, если говорить о легионерах. Что касается украинских игроков, то это Вакулко, Бескоровайный, также Задерака. В целом, стараюсь поддерживать дружескую связь со всеми игроками, однако, конечно, легче общаться с англоязычными ребятами.
- Как тебе наш город - Кривой Рог? Успел уже его посмотреть?
- Когда у нас есть свободное время, мы стараемся выезжать в рестораны, какие-то заведения. Кривой Рог - уютный красивый город с прекрасными людьми, мне здесь очень нравится.
- Одним из самых известных португальцев в украинском футболе является Мигель Велозу, который играл в "Динамо". Знаком с ним лично?
- Велозу - топовый игрок который, насколько я знаю, играет в Италии. К сожалению, я с ним не знаком. Что касается звезд Португалии, то, например, когда я играл за "Ювентус", был знаком с Роналду.
- Успел уже попробовать наш украинский борщ? Как тебе? Есть ли в Португалии блюдо, похожее на наш борщ?
- Честно говоря, я не пробовал украинский борщ, потому что опасаюсь пробовать ваш красный суп (улыбается). Но я обещаю, что обязательно настроюсь и попробую. Подобного португальского блюда даже не знаю, - сказал Бандейра.
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