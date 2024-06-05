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Борячук может перейти в Ворсклу - Источник

Премьер-лига

Форвард стремится продолжить выступления в УПЛ

Борячук может перейти в Ворсклу - Источник

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук может перейти в "Ворсклу", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, после вылета харьковского клуба украинец стремится продолжить выступления в УПЛ. Ближе всего Борячук сейчас именно к полтавскому клубу, который ищет усиления состава, в том числе и в атаку. Вопрос не закрыт, но на стадии обсуждения.

В текущем сезоне Борячук отыграл 22 матча за "Металлист 1925", в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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Ворскла (Полтава) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 15:32
А де ж повинен грати колгоспник ? Тільки в "Колгоспнику"...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 15:32
А де ж повинен грати колгоспник ? Тільки в "Колгоспнику"...
Ответить
0
0

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