Борячук может перейти в Ворсклу - Источник

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук может перейти в "Ворсклу", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, после вылета харьковского клуба украинец стремится продолжить выступления в УПЛ. Ближе всего Борячук сейчас именно к полтавскому клубу, который ищет усиления состава, в том числе и в атаку. Вопрос не закрыт, но на стадии обсуждения.

В текущем сезоне Борячук отыграл 22 матча за "Металлист 1925", в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.