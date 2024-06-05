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Суркис: Динамо способно приобрести такого игрока как Пихаленок
Президент "Динамо" - об интересе к лидерам команды
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, связан ли конкретный интерес клуба к полузащитнику "Днепра-1" Александру Пихальенка с продажей кого-то из лидеров.
"Сейчас у меня нет ни одного официального предложения по кому-то из наших лидеров - то ли Шапаренко, то ли Буяльский. Но стоять на паперти с протянутой рукой "Динамо» не будет. Будет рассматривать только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро.
Вместе с тем, мы достаточно способны, чтобы приобрести игрока, который интересует наш тренерский штаб так, как Пихаленок", - заявил Суркис.
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