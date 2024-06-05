  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Динамо способно приобрести такого игрока как Пихаленок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Динамо способно приобрести такого игрока как Пихаленок

Премьер-лига
Обновлено

Президент "Динамо" - об интересе к лидерам команды

Суркис: Динамо способно приобрести такого игрока как Пихаленок

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, связан ли конкретный интерес клуба к полузащитнику "Днепра-1" Александру Пихальенка с продажей кого-то из лидеров.

"Сейчас у меня нет ни одного официального предложения по кому-то из наших лидеров - то ли Шапаренко, то ли Буяльский. Но стоять на паперти с протянутой рукой "Динамо» не будет. Будет рассматривать только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро.

Вместе с тем, мы достаточно способны, чтобы приобрести игрока, который интересует наш тренерский штаб так, как Пихаленок", - заявил Суркис.

Читайте такжеПихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
По теме
yellow-arrow
Борячук может перейти в Ворсклу - Источник
yellow-arrow
Бандейра: Могу сравнить украинский футбол с французским или итальянским
yellow-arrow
Верес объявил об уходе защитника и полузащитника
Игорь Суркис Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
05.06.2024 в 15:47
Та ти дивисяЙ! Вон воно яке!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Kondor (Веселе)
05.06.2024 в 15:47
Та ти дивисяЙ! Вон воно яке!
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
05.06.2024 в 15:20
тебе вчили не казати гоп, пока не перепригнеш? бо потім смішно виглядає . чую, шо наврочив своїм звіздіжом
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 15:27
а ти, дурнику, собі не навроч своїм звіздіжом... Роззвездівся, як базарна баба....
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости