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Суркис - о продаже Шапаренко и Буяльского: Стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет

Премьер-лига

Клуб будет рассматривать только солидные предложения

Суркис - о продаже Шапаренко и Буяльского: Стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассмотрит возможность продажи лидеров команды Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и других, если поступят такие предложения.

"Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой "Динамо" не будет.

Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро", – сказал Суркис.

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Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
05.06.2024 в 18:24
Никогда! Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки! (c)
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Комментарии 5
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scorpius (Ck)
05.06.2024 в 18:24
Никогда! Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки! (c)
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1
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жека-киев (биг виладж)
05.06.2024 в 17:56
Думаю, шо Буяльського на євро не візьмуть.Якшо на Шапу, кандидатів буде багато, аби здоров'я не викликало питань, то Буяльського, нікуди він вже не продасть. Старий. Хіба шо в якесь Вастерло, як Сідора, так, чи максимум, в оренду візьмуть.
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oleg.m.3972 (Харьков)
05.06.2024 в 17:13
Помнится как Суркис ждал-ждал достойные варианты по Цыганкову, ждал-ждал пока не дождался... Пришлось отдавать за три копейки... Браво динамовскому менеджменту !!!
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Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 17:17
Аплодуй менеджменту "Металіста" та "Металіста-1925" !!!
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жека-киев (биг виладж)
05.06.2024 в 17:50
Циганков постійно травмувався, він і в Жироні, вже пару раз вибував. Таких гравців складно продавати.Шапаренко, здається таж історія. Зламався, потім рецедив. Вже сезон відновлює форму, і шось того рівня шо був, не видно. Суркісу треба було його ше на євро пропихувати до Шеви. Тоді його можна булоб за 40-50 впихнуть. Зараз не таке.
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