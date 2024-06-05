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Суркис - о продаже Шапаренко и Буяльского: Стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет
Клуб будет рассматривать только солидные предложения
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Президент "
"Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой "Динамо" не будет.
Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро", – сказал Суркис.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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scorpius (Ck)
05.06.2024 в 18:24
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