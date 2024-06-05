Суркис - о продаже Шапаренко и Буяльского: Стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет

Президент " Динамо " Игорь Суркис заявил, что рассмотрит возможность продажи лидеров команды Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и других, если поступят такие предложения.

"Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой "Динамо" не будет.

Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро", – сказал Суркис.